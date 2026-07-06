"Odluka o izbacivanju Strele doneta zbog sukoba interesnih klanova u vrhu režima"

Nova pre 2 sata
"Odluka o izbacivanju Strele doneta zbog sukoba interesnih klanova u vrhu režima"

Opoziciona stranka Srbija centar (SRCE) ocenila je danas da je odluka o raskidu ugovora sa privatnim prevoznikom "Strela" iz Obrenovca o javnom gradskom autobuskom prevozu u Beogradu posledica sukoba "interesnih klanova u vrhu režima", a ne zbog brige za javni prevoz ili radnike.

"Današnji sastanak predsednika Aleksandra Vučića sa zaposlenima u GSP i najavljeni raskid ugovora sa Strelom iz Obrenovca predstavljaju ogoljeni dokaz unutarstranačkog rata i potpunog raspada sistema unutar Srpske napredne stranke", piše u saopštenju. Predsednik sindikata Gradsko saobraćajnog preduzeća (GSP) Centar u Beogradu Ivan Banković je ranije kazao da je na današnjem sastanku s Vučićem odlučeno da će partnerstvo sa Strelom biti obustavljeno, te da će
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