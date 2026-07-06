Opozicija kritikuje vlast u Skupštini: Razoružava se Srbija, a naoružavaju kriminalci, Zakon roditelj-negovatelj lažan

Opozicioni poslanici u skupštini Srbije kritikovali su brojne predložene zakone o kojima se danas raspravlja u parlamentu, navodeći da je predloženi Zakon o roditeljima negovateljima i negovateljima - lažan, dok Zakon o oružju i municiji razoružava Srbiju, a naoružava kriminalce.

Današnja sednica skupštine, na kojoj se raspravlja o 18 tačaka dnevnog reda, završena je u 18 časova, a potpredsednica skupštine Marina Raguš najavila je da će ona biti nastavljena u utorak u 10 časova. Poslanik Narodnog pokreta Srbije (NPS) Miroslav Aleksić ocenio je da se predloženim zakonima "razoružava Srbija, a naoružavaju kriminalci", optužujuću vlast da je problem u njoj, a ne u ljudima koji imaju dozvolu za nošenje oružja. "Svi ovi kriminalci koji su pod