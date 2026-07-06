Ovako je Holan srušio sne Brazilaca i Nejmara poslao u penziju - drugi gol je prava lepotica VIDEO

Erling Holan je i protiv Brazila dokazao da je jedan od najboljih napadača sveta, postigao dva gola i poslao svoju reprezentaciju u četvrtfinale Mundijala

Prvo je Holan jedan centaršut sa levog boka glavom sproveo u mrežu u 79. minutu, da bi 11 minuta kasnije usledio najlepši trenutak na meču. Dobio je loptu na ivicvi kaznenog prostora, namestio se, raspalio sa ivice kaznenog prostora i pogodio suprotan ugao mreže koju je čuvao Alison Beker. Ta dva gola bila su dovoljna da Holana i Norvešku odvedu u četvrtfinale, dok je sa druge strane poraz označio kraj jedne od najvećih reprezentativnih priča u istoriji, Nejmara. A