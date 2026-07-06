Selektor Meksika se povukao sa funkcije: Na čelo dolazi legenda reprezentacije

Nova pre 49 minuta
Selektor Meksika se povukao sa funkcije: Na čelo dolazi legenda reprezentacije

Selektor fudbalske reprezentacije Meksika Havijer Agire potvrdio je da će se povući sa te funkcije i podržao je Rafaela Markesa da preuzme tu ulogu.

"Ovih pet utakmica je nezaboravno. Opraštam se od stadiona Asteka i odlazim sa velikim ponosom nakon toliko godina", rekao je Agire posle eliminacije Meksika u osmini finala Svetskog prvenstva. Meksiko nije uspeo da se plasira u četvrtfinale Svetskog prvenstva, pošto je izgubio u Meksiko Sitiju od Engleske sa 2:3. Agire će se povući nakon svog trećeg mandata na mestu selektora Meksika, a zameniće ga Rafael Markes, bivši defanzivac Barselone, koji je bio njegov
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