"Srbiji nije potreban krnji REM koji će poslužiti da se ispune evropski indikatori"

Nova pre 34 minuta
"Srbiji nije potreban krnji REM koji će poslužiti da se ispune evropski indikatori"

Srbiji nije potreban krnji sastav Regulatornog tela za elektronske medije (REM) koji će poslužiti da se ispune evropski indikatori već nezavisna institucija koja će raditi u interesu građana, ocenio je danas poslanik Pokreta slobodnih građana (PSG) Vladimir Pajić.

On je uoči skupštinske sednice, na čijem je dnevnom redu i Predlog autentičnog tumačenja Zakona o elektronskim medijima, u delu u kojem se tumače ostavke članova Saveta REM, ocenio da vlast "ni posle višemesečnog procesa nije uspela da obezbedi zakonit, nezavisan i profesionalan izbor regulatora". "Umesto da ispravljaju sopstvene greške, predstavnici režima pokušavaju da različitim pravnim akrobacijama operu sve što su zabrljali prethodne dve godine. Naprednjaci se
Otvori na nova.rs

Povezane vesti »

Vanredno zasedanje Skupštine – objedinjena načelna rasprava o svih 18 tačaka dnevnog reda

Vanredno zasedanje Skupštine – objedinjena načelna rasprava o svih 18 tačaka dnevnog reda

RTV pre 34 minuta
Odbor prihvatio predlog zakona o sprečavanju zagađivanja životne sredine

Odbor prihvatio predlog zakona o sprečavanju zagađivanja životne sredine

Euronews pre 19 minuta
Odbor za ustavna pitanja: Ostavka člana Saveta REM-a pre stupanja na dužnost nema pravno dejstvo

Odbor za ustavna pitanja: Ostavka člana Saveta REM-a pre stupanja na dužnost nema pravno dejstvo

Euronews pre 19 minuta
Pajić (PSG): Srbiji nije potreban krnji REM koji će poslužiti da se ispune evropski indikatori

Pajić (PSG): Srbiji nije potreban krnji REM koji će poslužiti da se ispune evropski indikatori

Nedeljnik pre 39 minuta
Skupštinski odbori podržali zakone: Prihvaćeni predlozi o zaštiti životne sredine i roditeljima negovateljima

Skupštinski odbori podržali zakone: Prihvaćeni predlozi o zaštiti životne sredine i roditeljima negovateljima

NIN pre 54 minuta
Vanredno zasedanje Skupštine – objedinjena načelna rasprava o svih 18 tačaka dnevnog reda

Vanredno zasedanje Skupštine – objedinjena načelna rasprava o svih 18 tačaka dnevnog reda

RTS pre 1 sat
Petrašinović: Izmene Zakona o finansiranju političkih aktivnosti u skladu sa preporukama ODIHR-a

Petrašinović: Izmene Zakona o finansiranju političkih aktivnosti u skladu sa preporukama ODIHR-a

Euronews pre 44 minuta
Povezane vesti »

Ključne reči

NaprednjaciIzboriREM

Politika, najnovije vesti »

Bratina za Insajder o poseti Teheranu: Nisam ništa uradio na svoju ruku, dan pred odlazak nisam ni znao da ću ići

Bratina za Insajder o poseti Teheranu: Nisam ništa uradio na svoju ruku, dan pred odlazak nisam ni znao da ću ići

Insajder pre 34 minuta
Macut: Srbija želi da Beograd postane regionalni centar Interpola

Macut: Srbija želi da Beograd postane regionalni centar Interpola

N1 Info pre 34 minuta
Vanredno zasedanje Skupštine – objedinjena načelna rasprava o svih 18 tačaka dnevnog reda

Vanredno zasedanje Skupštine – objedinjena načelna rasprava o svih 18 tačaka dnevnog reda

RTV pre 34 minuta
Pavkov: Uređuju se uslovi i postupak izdavanja integrisane dozvole

Pavkov: Uređuju se uslovi i postupak izdavanja integrisane dozvole

RTV pre 34 minuta
Milka Divnić iz Demokratske stranke za Danas: Kosjerić je mogao postati prva slobodna opština u Srbiji da smo imali podršku DS…

Milka Divnić iz Demokratske stranke za Danas: Kosjerić je mogao postati prva slobodna opština u Srbiji da smo imali podršku DS

Danas pre 34 minuta