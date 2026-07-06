"Srbiji nije potreban krnji REM koji će poslužiti da se ispune evropski indikatori"
Nova pre 34 minuta
Srbiji nije potreban krnji sastav Regulatornog tela za elektronske medije (REM) koji će poslužiti da se ispune evropski indikatori već nezavisna institucija koja će raditi u interesu građana, ocenio je danas poslanik Pokreta slobodnih građana (PSG) Vladimir Pajić.
On je uoči skupštinske sednice, na čijem je dnevnom redu i Predlog autentičnog tumačenja Zakona o elektronskim medijima, u delu u kojem se tumače ostavke članova Saveta REM, ocenio da vlast "ni posle višemesečnog procesa nije uspela da obezbedi zakonit, nezavisan i profesionalan izbor regulatora". "Umesto da ispravljaju sopstvene greške, predstavnici režima pokušavaju da različitim pravnim akrobacijama operu sve što su zabrljali prethodne dve godine. Naprednjaci se