Jovanović na Prvom globalnom dijalogu UN o upravljanju veštačkom inteligencijom u Ženevi

Istakao je da Srbija već ima konkretne primere primene veštačke inteligencije u javnoj upravi i privredi

Direktor Kancelarije za IT i eUpravu, dr Mihailo Jovanović učestvuje na Prvom Globalnom dijalogu o upravljanju veštačkom inteligencijom u organizaciji Ujedinjenih nacija u Ženevi kao izaslanik predsednika Republike Srbije, Aleksandra Vučića, u cilju predstavljanja rezultata koje je Republika Srbija ostvarila u oblasti digitalizacije, elektronske uprave i razvoja veštačke inteligencije. On je tom prilikom istakao daje reč o najvećem skupu Ujedinjenih nacija