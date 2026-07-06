Jovanović na Prvom globalnom dijalogu UN o upravljanju veštačkom inteligencijom u Ženevi

Politika pre 10 minuta
Jovanović na Prvom globalnom dijalogu UN o upravljanju veštačkom inteligencijom u Ženevi

Istakao je da Srbija već ima konkretne primere primene veštačke inteligencije u javnoj upravi i privredi

Direktor Kancelarije za IT i eUpravu, dr Mihailo Jovanović učestvuje na Prvom Globalnom dijalogu o upravljanju veštačkom inteligencijom u organizaciji Ujedinjenih nacija u Ženevi kao izaslanik predsednika Republike Srbije, Aleksandra Vučića, u cilju predstavljanja rezultata koje je Republika Srbija ostvarila u oblasti digitalizacije, elektronske uprave i razvoja veštačke inteligencije. On je tom prilikom istakao daje reč o najvećem skupu Ujedinjenih nacija
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