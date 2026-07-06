Najmanje dve osobe lakše povređene u prinudnom sletanju hidroaviona u Njujorku

Politika pre 1 sat
Najmanje dve osobe lakše povređene u prinudnom sletanju hidroaviona u Njujorku

Incident se dogodio neposredno posle 12 sati po lokalnom vremenu, a svi putnici i pilot hidroaviona su bezbedno evakuisani

NjUJORK – Najmanje dve osobe zadobile su lakše povrede prilikom „tvrdog sletanja” hidroaviona na Ist Riveru u Njujorku, saopštila je danas Vatrogasna služba Njujorka. U letelici je bilo osam osoba. Američka Federalna uprava za vazduhoplovstvo (FAA) saopštila je da je hidroavion izvršio naglo sletanje u Ist River, što je izazvalo pucanje podupirača krila, prenosi ABC News. Prema podacima policije, incident se dogodio neposredno posle 12 sati po lokalnom vremenu, a
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