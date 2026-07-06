Šef NATO-a: Nemam pojma kako da nateram Putina na mirovne pregovore

Donald Tramp tvrdi da je kraj sukoba mnogo bliže nego što većina misli i da obe strane žele da se rat završi

Generalni sekretar NATO-a Mark Rute priznao je da nema predstavu o tome kako da privoli ruskog predsednika Vladimira Putina da se uključi u mirovne pregovore sa Ukrajinom, prenosi briselski „Politiko”. „Ne mogu da predvidim šta treba da se dogodi da bi Putin seo za pregovarački sto. Mislim da to niko u ovoj prostoriji ne može da predvidi. Teško je pogledati u um i glavu tog čoveka”, rekao je Rute na konferenciji za novinare u Ankari uoči samita NATO-a. On je dodao