Šef NATO-a: Nemam pojma kako da nateram Putina na mirovne pregovore

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Šef NATO-a: Nemam pojma kako da nateram Putina na mirovne pregovore

Donald Tramp tvrdi da je kraj sukoba mnogo bliže nego što većina misli i da obe strane žele da se rat završi

Generalni sekretar NATO-a Mark Rute priznao je da nema predstavu o tome kako da privoli ruskog predsednika Vladimira Putina da se uključi u mirovne pregovore sa Ukrajinom, prenosi briselski „Politiko”. „Ne mogu da predvidim šta treba da se dogodi da bi Putin seo za pregovarački sto. Mislim da to niko u ovoj prostoriji ne može da predvidi. Teško je pogledati u um i glavu tog čoveka”, rekao je Rute na konferenciji za novinare u Ankari uoči samita NATO-a. On je dodao
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