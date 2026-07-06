Najmanje 21 žrtva ruskog napada projektilima i dronovima na Ukrajinu, glavna meta bio Kijev

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Najmanje 21 žrtva ruskog napada projektilima i dronovima na Ukrajinu, glavna meta bio Kijev

U ruskom napadu projektilima i dronovima na Ukrajinu do kojeg je došlo rano jutros je po novijima podacima poginuo najmanje 21 čovek, dok je jutros bilo objavljeno da je deset poginulih, saopštile su vlasti u Kijevu i najavile Dan žalosti za sutra.

Ti napadi su pokazali sve veće rupe u protivraketnoj odbrani Ukrajine koja je na meti ruske invazije više od četiri godine. Svi balistički projektili koje je Rusija lansirala pogodili su svoje mete, što ukazuje da je Kijevu potrebno da dobije još raketnih presretača tipa Patriot. Ovu poentu će predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski verovatno istaći ove nedelje na samitu NATO u Ankari u Turskoj. Prema podacima ukrajinske vojske, Rusija je tokom noći poslala na
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