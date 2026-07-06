SRCE: Oslobađanje Veselina Milića je legalizacija policijskog saučesništva u zločinima

Pravo u centar pre 10 minuta  |  Pravo u CENTAR
SRCE: Oslobađanje Veselina Milića je legalizacija policijskog saučesništva u zločinima
Stranka Srbija centar (SRCE) ocenila je da je ukidanje pritvora bivšem šefu beogradske policije Veselinu Miliću, „legalizacija policijskog saučesništva u zločinima“. „Puštanje na slobodu visokog policijskog funkcionera osumnjičenog za neprijavljivanje svirepog ubistva i prikrivanje tragova ne predstavlja ništa drugo nego još jednu kapitulaciju pravosuđa pred vrhom Vučićeve partijske države i moćnicima iz bezbednosnih struktura“, naveli su oni. Srce je zatražilo da
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