SRCE: Oslobađanje Veselina Milića je legalizacija policijskog saučesništva u zločinima

Stranka Srbija centar (SRCE) ocenila je da je ukidanje pritvora bivšem šefu beogradske policije Veselinu Miliću, „legalizacija policijskog saučesništva u zločinima“. „Puštanje na slobodu visokog policijskog funkcionera osumnjičenog za neprijavljivanje svirepog ubistva i prikrivanje tragova ne predstavlja ništa drugo nego još jednu kapitulaciju pravosuđa pred vrhom Vučićeve partijske države i moćnicima iz bezbednosnih struktura“, naveli su oni. Srce je zatražilo da