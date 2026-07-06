Besne požari na jugu Francuske, evakuisano 10.000 ljudi

Radio 021 pre 7 sati  |  BBC News na srpskom
Besne požari na jugu Francuske, evakuisano 10.000 ljudi

Organizatori Tur de Fransa zabranili su prisustvo gledalaca na trećoj etapi biciklističke trke zbog požara koji je zahvatio region Istočni Pirineji. Dodaj 021.rs kao glavni izvor na Google-u

Reuters Gašenje požara avionom na jugu Francuske Šumski požari primorali su francuske vlasti na evakuaciju hiljada ljudi na jugu, dok se zemlja suočava sa posledicama ranog letnjeg toplotnog talasa koji je zahvatio veći deo Evrope. Više od 10.000 ljudi dobilo je nalog da napusti više od desetak manjih gradova i sela u podnožju francuskih Pirineja, blizu granice sa Španijom. Požar, koji je izbio kod mesta Trevijak ( Trévillach) u blizini Perpinjana, zahvatio je
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