Dačić: Po Interpolovim poternicama Srbije ove godine u inostranstvu uhapšene 53 osobe

Ministar unutrašnjih poslova Srbije Ivica Dačić izjavio je da su u prvih šest meseci ove godine prema Interpolovim poternicama Srbije u inostranstvu uhapšene 53 osobe. Dodaj 021.rs kao glavni izvor na Google-u

U Srbiji su uhapšene 74 osobe po inostranim poternicama i realizovano 59 transfera i ekstradicija. Dačić je posle sastanka u Beogradu sa generalnim sekretarom Interpola Valdesijem Urkizom istakao da Srbija spada među 10 zemalja koje najviše u svetu koriste baze podataka i alate Interpola. Prošle godine razmenjeno je oko 120.000 poruka u okviru zaštićenog sistema komunikacije, a za prvih šest meseci ove godine oko 62.000 poruka, rekao je Dačić. Prema njegovim