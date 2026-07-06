Dačić: Po Interpolovim poternicama Srbije ove godine u inostranstvu uhapšene 53 osobe

Radio 021 pre 5 sati  |  021.rs, FoNet
Dačić: Po Interpolovim poternicama Srbije ove godine u inostranstvu uhapšene 53 osobe

Ministar unutrašnjih poslova Srbije Ivica Dačić izjavio je da su u prvih šest meseci ove godine prema Interpolovim poternicama Srbije u inostranstvu uhapšene 53 osobe. Dodaj 021.rs kao glavni izvor na Google-u

U Srbiji su uhapšene 74 osobe po inostranim poternicama i realizovano 59 transfera i ekstradicija. Dačić je posle sastanka u Beogradu sa generalnim sekretarom Interpola Valdesijem Urkizom istakao da Srbija spada među 10 zemalja koje najviše u svetu koriste baze podataka i alate Interpola. Prošle godine razmenjeno je oko 120.000 poruka u okviru zaštićenog sistema komunikacije, a za prvih šest meseci ove godine oko 62.000 poruka, rekao je Dačić. Prema njegovim
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