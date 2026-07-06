Dvojica biciklista u Novom Sadu i Vrbasu vozili totalno pijani

U periodu od 3. do 5. jula, na području Južnobačkog okruga, dogodila se 21 saobraćajna nezgoda u kojoj je jedna osoba zadobila teške povrede, a četiri su lakše povređene. Dodaj 021.rs kao glavni izvor na Google-u

U istom periodu, u Novom Sadu se dogodilo 13 saobraćajnih nezgoda u kojima je jedna osoba teže, a jedna lakše povređena. Policijska uprava Novi Sad je, tokom vikenda, na području Južnobačkog okruga, otkrila 739 prekršaja iz Zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima. Iz saobraćaja je isključeno 106 vozača i 12 vozila. Zadržano je 15 vozača, sedam zbog vožnje pod dejstvom alkohola, četiri zbog ponavljanja ili nastavljanja činjenja prekršaja i četiri zbog nasilničke