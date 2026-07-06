Još jednom crnogorskom novinaru zabranjen ulazak u Srbiju: Na beogradskom aerodromu čeka da ga proteraju

Radio 021 pre 2 sata  |  Beta
Još jednom crnogorskom novinaru zabranjen ulazak u Srbiju: Na beogradskom aerodromu čeka da ga proteraju

Crnogorski novinar i izvršni direktor BIRN Crna Gora Vuk Maraš saopštio je da mu je danas zabranjen ulazak u Srbiju na Aerodromu "Nikola Tesla" u Beogradu, odakle je trebalo da nastavi put ka Rimu. Dodaj 021.rs kao glavni izvor na Google-u

On čeka da bude vraćen u Crnu Goru. "Uručena mi je Odluka o odbijanju ulaska u Republiku Srbiju - i to tačka 4. - zaštitna mera udaljenja, mera bezbednosti proterivanja stranca, odnosno zabrana ulaska u Republiku Srbiju. U ovom trenutku čekam let za Podgoricu, u nekoj kancelariji policije, kako bi me deportovali", objavio je Maraš na Fejsbuku uz fotografiju odluke koja mu je uručena. On je naveo da je u pauzi, do leta za Rim, nameravao da ode do centra Beograda,
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