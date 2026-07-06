Novosađani, dolazi utorak: Sunčano vreme i radovi u gradu

Ulazimo u još jednu radnu nedelju u kojoj nas očekuje lepo vreme. Dodaj 021.rs kao glavni izvor na Google-u

Vaš 021.rs je još jednom pripremio vodič sa svim bitnim informacijama o sutrašnjem danu, 7. julu 2026. godine. Kao i uvek, pregled dana počinjemo vremenskom prognozom Vreme U Novom Sadu će u utorak biti malo sunčanije i toplije nego prethodnih dana ali temperatura neće prelaziti 31 stepen. Minimalna temperatura će biti 17, a maksimalna 31 stepen. Duvaće slab i umeren vetar, zapadni i severozapadni, krajem dana u skretanju na jugozapadni. Trebalo bi da znate...