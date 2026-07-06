Novosađani, dolazi utorak: Sunčano vreme i radovi u gradu

Radio 021 pre 2 sata  |  021.rs
Novosađani, dolazi utorak: Sunčano vreme i radovi u gradu

Ulazimo u još jednu radnu nedelju u kojoj nas očekuje lepo vreme. Dodaj 021.rs kao glavni izvor na Google-u

Vaš 021.rs je još jednom pripremio vodič sa svim bitnim informacijama o sutrašnjem danu, 7. julu 2026. godine. Kao i uvek, pregled dana počinjemo vremenskom prognozom Vreme U Novom Sadu će u utorak biti malo sunčanije i toplije nego prethodnih dana ali temperatura neće prelaziti 31 stepen. Minimalna temperatura će biti 17, a maksimalna 31 stepen. Duvaće slab i umeren vetar, zapadni i severozapadni, krajem dana u skretanju na jugozapadni. Trebalo bi da znate...
Otvori na 021.rs

Povezane vesti »

(Foto, video) Počeo jak pljusak u Beogradu! RHMZ se ponovo oglasio: Evo kakvo nas vreme čeka do kraja dana, a kada sledi…

(Foto, video) Počeo jak pljusak u Beogradu! RHMZ se ponovo oglasio: Evo kakvo nas vreme čeka do kraja dana, a kada sledi preokret

Blic pre 45 minuta
Smračilo se nebo u Beogradu, RHMZ izdao upozorenje! U narednih sat, dva spremite se za pljuskove i grmljavinu, evo gde je već…

Smračilo se nebo u Beogradu, RHMZ izdao upozorenje! U narednih sat, dva spremite se za pljuskove i grmljavinu, evo gde je već počelo

Blic pre 46 minuta
Vremenska prognoza 7. jul 2026.

Vremenska prognoza 7. jul 2026.

RTS pre 5 sati
(Mapa) Niz dana sa pljuskovima, a onda stiže i hladni front. Vremenska prognoza za vikend vam se tek neće dopasti, ali ima…

(Mapa) Niz dana sa pljuskovima, a onda stiže i hladni front. Vremenska prognoza za vikend vam se tek neće dopasti, ali ima jedna dobra vest.

Blic pre 6 sati
Ne krećite bez kišobrana! Beograd na udaru pljuskova, hitno se oglasio RHMZ: Evo šta nas očekuje do kraja dana

Ne krećite bez kišobrana! Beograd na udaru pljuskova, hitno se oglasio RHMZ: Evo šta nas očekuje do kraja dana

Telegraf pre 6 sati
Evo gde će pljuštati i grmeti do kraja dana: Otkrivamo da li ovim predelima Srbije prete i grmljavinske oluje

Evo gde će pljuštati i grmeti do kraja dana: Otkrivamo da li ovim predelima Srbije prete i grmljavinske oluje

Telegraf pre 8 sati
RHMZ: Narednih sat-dva kiša ili pljusak sa grmljavinom u Beogradu

RHMZ: Narednih sat-dva kiša ili pljusak sa grmljavinom u Beogradu

N1 Info pre 9 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

GoogleGuglNovi Sad

Vojvodina, najnovije vesti »

(Foto, video) Počeo jak pljusak u Beogradu! RHMZ se ponovo oglasio: Evo kakvo nas vreme čeka do kraja dana, a kada sledi…

(Foto, video) Počeo jak pljusak u Beogradu! RHMZ se ponovo oglasio: Evo kakvo nas vreme čeka do kraja dana, a kada sledi preokret

Blic pre 45 minuta
Smračilo se nebo u Beogradu, RHMZ izdao upozorenje! U narednih sat, dva spremite se za pljuskove i grmljavinu, evo gde je već…

Smračilo se nebo u Beogradu, RHMZ izdao upozorenje! U narednih sat, dva spremite se za pljuskove i grmljavinu, evo gde je već počelo

Blic pre 46 minuta
Od večeras izmene u radu GSP na Zvezdari i Novom Beogradu: Evo koje linije se menjaju i na šta će sve uticati

Od večeras izmene u radu GSP na Zvezdari i Novom Beogradu: Evo koje linije se menjaju i na šta će sve uticati

Kurir pre 26 minuta
(Video) U poznatom letovalištu izbio veliki požar! Plamen se približio aerodromu, čule se eksplozije

(Video) U poznatom letovalištu izbio veliki požar! Plamen se približio aerodromu, čule se eksplozije

Dnevnik pre 1 sat
Od večeras promena režima rada linija GSP na Zvezdari, od sutra na Novom Beogradu

Od večeras promena režima rada linija GSP na Zvezdari, od sutra na Novom Beogradu

Euronews pre 1 sat