Đedović Handanović: Šest kompanija se prijavilo za učešće u projektu hidroelektrane Đerdap 3

Radio sto plus pre 39 minuta
Đedović Handanović: Šest kompanija se prijavilo za učešće u projektu hidroelektrane Đerdap 3

“edović Handanović za Radio Beograd rekla da proces vodi posebna Radna grupa Vlade Srbije, na osnovu međudržavnog sporazuma Republike Srbije i Sjedinjenih Američkih Država, saopštilo je ministastvo.

Govoreći o Naftnoj industriji Srbije (NIS), ministarka je ocenila da poslednji produžetak od 30 dana pokazuje spremnost američke administracije da zaista da šansu da se ovi pregovori završe. “Poslednji produžetak od 30 dana pokazuje spremnost američke administracije da zaista da šansu da se ovi pregovori završe i da se u razmeni informacija desio pozitivan signal. Da vas podsetim, produženje pre toga je bilo na samo dve nedelje, znači 30 dana je ipak veći rok, još
Otvori na radiostoplus.com

Povezane vesti »

Šest kompanija se prijavilo za učešće u projektu RHE „Đerdap 3“

Šest kompanija se prijavilo za učešće u projektu RHE „Đerdap 3“

Forbes pre 49 minuta
Đedović Handanović: Šest kompanija se prijavilo za učešće u projektu RHE Đerdap 3

Đedović Handanović: Šest kompanija se prijavilo za učešće u projektu RHE Đerdap 3

Nova ekonomija pre 59 minuta
Đedović Handanović: Šest kompanija se prijavilo za učešće u projektu hidroelektrane Đerdap 3

Đedović Handanović: Šest kompanija se prijavilo za učešće u projektu hidroelektrane Đerdap 3

Serbian News Media pre 54 minuta
Đedović Handanović: 6 kompanija se prijavilo za učešće u projektu RHE ‘Đerdap 3’

Đedović Handanović: 6 kompanija se prijavilo za učešće u projektu RHE ‘Đerdap 3’

Nedeljnik pre 1 sat
Šest kompanija zainteresovano za gradnju RHE Đerdap 3

Šest kompanija zainteresovano za gradnju RHE Đerdap 3

Biznis.rs pre 39 minuta
Šest kompanija zainteresovano za izgradnju RHE „Đerdap 3“

Šest kompanija zainteresovano za izgradnju RHE „Đerdap 3“

RINA pre 1 sat
Đedović Handanović: Šest kompanija zainteresovano za gradnju "Đerdap 3", pregovori o NIS-u kompleksni

Đedović Handanović: Šest kompanija zainteresovano za gradnju "Đerdap 3", pregovori o NIS-u kompleksni

Glas Zaječara pre 2 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

Vlada Srbije

Ekonomija, najnovije vesti »

Kilogram paradajza u Leskovcu 150 dinara, u Vranju 300 dinara: Koliko variraju cene poljoprivrednih proizvoda u Srbiji

Kilogram paradajza u Leskovcu 150 dinara, u Vranju 300 dinara: Koliko variraju cene poljoprivrednih proizvoda u Srbiji

Insajder pre 34 minuta
Javni dug Srbije na kraju maja bio oko 41,14 milijradi evra, 43,7 odsto BDP-a

Javni dug Srbije na kraju maja bio oko 41,14 milijradi evra, 43,7 odsto BDP-a

Insajder pre 24 minuta
Javni dug Srbije na kraju maja bio oko 41,14 milijradi evra

Javni dug Srbije na kraju maja bio oko 41,14 milijradi evra

Nova ekonomija pre 29 minuta
Organizacija OPEK+ dogovorila umereno povećanje proizvodnje nafte

Organizacija OPEK+ dogovorila umereno povećanje proizvodnje nafte

Nova ekonomija pre 24 minuta
Ministarstvo finansija: U budžetu Srbije za pet meseci ove godine zabeležen deficit od 99,7 milijardi dinara

Ministarstvo finansija: U budžetu Srbije za pet meseci ove godine zabeležen deficit od 99,7 milijardi dinara

Nova ekonomija pre 29 minuta