Đedović Handanović: Šest kompanija se prijavilo za učešće u projektu hidroelektrane Đerdap 3

“edović Handanović za Radio Beograd rekla da proces vodi posebna Radna grupa Vlade Srbije, na osnovu međudržavnog sporazuma Republike Srbije i Sjedinjenih Američkih Država, saopštilo je ministastvo.

Govoreći o Naftnoj industriji Srbije (NIS), ministarka je ocenila da poslednji produžetak od 30 dana pokazuje spremnost američke administracije da zaista da šansu da se ovi pregovori završe. “Poslednji produžetak od 30 dana pokazuje spremnost američke administracije da zaista da šansu da se ovi pregovori završe i da se u razmeni informacija desio pozitivan signal. Da vas podsetim, produženje pre toga je bilo na samo dve nedelje, znači 30 dana je ipak veći rok, još