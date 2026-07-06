Još jednom crnogorskom novinaru, direktoru BIRN Vuku Marašu, zabranjen ulazak u Srbiju

Radio sto plus pre 9 minuta
Još jednom crnogorskom novinaru, direktoru BIRN Vuku Marašu, zabranjen ulazak u Srbiju
On je prethodno saopštio da mu je ranije danas, na proputovanju za Rim, policija na aerodromu uručila rešenje o zabrani ulaska u Srbiju i da veruje da je zabranu zaradio zbog kritika na račun slobode medija u Srbiji koje je javno iznosio u medijima u Crnoj Gori. “Uručena mi je Odluka o odbijanju ulaska u Republiku Srbiju – i to tačka 4. – zaštitna mera udaljenja, mera bezbednosti proterivanja stranca, odnosno zabrana ulaska u Republiku Srbiju. U ovom trenutku čekam
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