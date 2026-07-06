Promenljivo oblačno, mogući pljuskovi i grmljavina, temperatura do 32 stepena

SRBIJA - U Srbiji će danas biti promenljivo oblačno vreme sa sunčanim intervalima, uz mogućnost kratkotrajne kiše i lokalnih pljuskova sa grmljavinom, prenosi Tanjug pozivajući se na prognozu Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Duvaće slab i umeren zapadni i severozapadni vetar. Najniža temperatura kretaće se od 12 do 18 stepeni, dok će najviša dnevna biti od 28 do 32 stepena. U Beogradu će biti promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima, a u pojedinim delovima grada moguća je kratkotrajna kiša ili pljusak sa grmljavinom. Najviša temperatura biće oko 29 stepeni. Do 13. jula očekuje se promenljivo vreme uz smenu sunčanih i oblačnih intervala i lokalnu pojavu kratkotrajne kiše ili