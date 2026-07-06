Đedović: Pozitivan signal administracije SAD za NIS i šansa za završetak pregovora

RTK pre 40 minuta
Đedović: Pozitivan signal administracije SAD za NIS i šansa za završetak pregovora
Ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović Handanović izjavila je danas da je američka administracija poslednjim produžetkom licenci do 31. jula, Naftnoj industriji Srbije za rad i MOL-u za pregovore o preuzimanju ruskog udela u NIS-u, poslala pozitivan signal i dala šansu završetku pregovora. „Poslednji produžetak od 30 dana pokazuje spremnost američke administracije da zaista da šansu da se ovi pregovori završe. Da vas podsetim, produženje pre toga je
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