Elvira Kovač: Politička volja postoji, cilj je da ove nedelje dobijemo Savet REM-a

RTS pre 28 minuta
Elvira Kovač: Politička volja postoji, cilj je da ove nedelje dobijemo Savet REM-a

Autentično tumačenje Zakona o elektronskim medijima treba da deblokira izbor Saveta REM-a, dok izmene Zakona o finansiranju političkih aktivnosti donose nove mere za primenu preporuka ODIHR-a i veću zastupljenost žena na izbornim listama, rekla je za RTS potpredsednica Skupštine Srbije i predsednica skupštinskog odbora za evropske integracije Srbije Elvira Kovač.

Dva predloga bitna za evropski put Srbije biće od danas na dnevnom redu skupštine. Poslanici će početi raspravu o izmenama i dopunama Zakona o finansiranju političkih aktivnosti. Takođe, izjasniće se i o tumačenju jedne odredbe Zakona o elektronskim medijima, od čega trenutno zavisi popunjavanje Saveta REM-a. Govoreći o autentičnom tumačenju Zakona o elektronskim medijima, potpredsednica Skupštine i predsednica skupštinskog odbora za evropske integracije Srbije
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