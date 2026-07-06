Jedna bajka se završava, druga se nastavlja - Feri posle super taj-brejka srušio Dimitrova

Britanac Artur Feri ostavrio je uspeh karijere pobedivši Grigora Dimitrova u osmini finala Vimbldona sa 3:2, po setovima 7:5, 3:6, 4:6, 6:4, 7:6(10:7) posle skoro četiri sata igre.

Mladi Britanac nastavlja svoju bajku na ovogodišnjem Vimbldonu. Ostvario je uspeh karijere pobedivši bugarskog tenisera. Plasirao se u četvrtfinale grend slema na travi, gde je ujedno i domaći igrač. Sa druge strane, ovde se završava priča Grigora Dimitrova koji je na londonskom grend slemu prošle sezone u osmini finala vodio sa 2:0 u setovima protiv Janika Sinera i bio je blizu senzacije, ali mu je u trećem setu pukao desni grudni mišić nakon čega je morao da