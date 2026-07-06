Kako su ruski obaveštajci dobili pristup ukrajinskim vojnim bazama; Zelenski potvrdio detonaciju u vojnom objektu

Rat u Ukrajini – 1594. dan. Kijev je zatražio hitan sastanak Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija nakon novog masovnog ruskog udara na prestonicu u kojem je ubijeno najmanje 15 ljudi, a oko 60 je ranjeno. Moskva saopštava da je napala odbrambenu industriju i energetska preduzeća.

Zelenski potvrdio sekundarnu detonaciju u vojnom objektu blizu Kijeva Predsednik Volodimir Zelenski je izjavio da očekuje da će SBU i obaveštajne službe sprovesti detaljnu istragu o tome šta se dogodilo u gradu Višnevo, u Kijevskoj oblasti, gde je došlo do sekundarne detonacije eksploziva nakon ruskog napada. "Situacija u Višnevu kod Kijeva je teška zbog sekundarne detonacije. Danas, počev od noći, praktično svakih pola sata, ministar unutrašnjih poslova Igor