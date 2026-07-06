Tramp: Tražio sam samo reviziju crvenog kartona Balogunu, konačnu odluku donela Fifa

Predsednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp izjavio je da je zatražio od Fife da preispita odluku o crvenom kartonu napadaču reprezentacije SAD Folarinu Balogunu, ali je naglasio da nije vršio pritisak na Svetsku fudbalsku federaciju da donese određenu odluku.

Tramp je potvrdio da je razgovarao sa predsednikom Fife Đani Infantino i zatražio da se ponovo razmotri isključenje Baloguna sa utakmice protiv reprezentacije Bosne i Hercegovine, koju su Sjedinjene Države dobile rezultatom 2:0 u Santa Klari, u Kaliforniji. Posle revizije, Fifa je ukinula automatsku suspenziju od jedne utakmice, izrečenu zbog oštrog starta, što je omogućilo Balogunu da nastupi u meču osmine finala Svetskog prvenstva protiv Belgije u Sijetlu. "Sve