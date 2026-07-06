Tramp: Tražio sam samo reviziju crvenog kartona Balogunu, konačnu odluku donela Fifa

RTS pre 2 sata
Tramp: Tražio sam samo reviziju crvenog kartona Balogunu, konačnu odluku donela Fifa

Predsednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp izjavio je da je zatražio od Fife da preispita odluku o crvenom kartonu napadaču reprezentacije SAD Folarinu Balogunu, ali je naglasio da nije vršio pritisak na Svetsku fudbalsku federaciju da donese određenu odluku.

Tramp je potvrdio da je razgovarao sa predsednikom Fife Đani Infantino i zatražio da se ponovo razmotri isključenje Baloguna sa utakmice protiv reprezentacije Bosne i Hercegovine, koju su Sjedinjene Države dobile rezultatom 2:0 u Santa Klari, u Kaliforniji. Posle revizije, Fifa je ukinula automatsku suspenziju od jedne utakmice, izrečenu zbog oštrog starta, što je omogućilo Balogunu da nastupi u meču osmine finala Svetskog prvenstva protiv Belgije u Sijetlu. "Sve
Otvori na rts.rs

Povezane vesti »

Ibrahimović brani FIFA zbog Baloguna, Slot ili Gvardiola na klupi Holandije?

Ibrahimović brani FIFA zbog Baloguna, Slot ili Gvardiola na klupi Holandije?

Nova pre 7 minuta
Tramp: Zatražio sam od FIFA da preispita crveni karton dodeljen Balogunu

Tramp: Zatražio sam od FIFA da preispita crveni karton dodeljen Balogunu

Insajder pre 2 sata
Evropska komisija zahteva fer-plej i transparentnu konkurenciju u sportu

Evropska komisija zahteva fer-plej i transparentnu konkurenciju u sportu

N1 Info pre 2 sata
Tramp priznao da je zvao infnantina zbog crvenog kartona: „Nisam mislio da je bio prekršaj!“

Tramp priznao da je zvao infnantina zbog crvenog kartona: „Nisam mislio da je bio prekršaj!“

Hot sport pre 1 sat
FS Belgije traži objašnjenje od Fife i osporava nastup Balogana u utakmici osmine finala SP

FS Belgije traži objašnjenje od Fife i osporava nastup Balogana u utakmici osmine finala SP

Radio sto plus pre 2 sata
Oglasio se Đani Infantino: "Zvao me Tramp za crveni karton, nisam ja doneo odluku"

Oglasio se Đani Infantino: "Zvao me Tramp za crveni karton, nisam ja doneo odluku"

Mondo pre 2 sata
Javio se Đani Infantino: Jeste, razgovarao sam sa Trampom, ali…

Javio se Đani Infantino: Jeste, razgovarao sam sa Trampom, ali…

Sport klub pre 2 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

FudbalSvetsko prvenstvoFIFABosnaHercegovinaBosna i HercegovinaBelgijaKalifornijaDonald Tramp

Sport, najnovije vesti »

Donald Tramp potvrdio da je zatražio od Infantina da preispita odluku o crvenom kartonu, a čelnik FIFA se oglasio saopštenjem…

Donald Tramp potvrdio da je zatražio od Infantina da preispita odluku o crvenom kartonu, a čelnik FIFA se oglasio saopštenjem

Danas pre 1 sat
(VIDEO) Tuča na utakmici Partizan – Nefči

(VIDEO) Tuča na utakmici Partizan – Nefči

Danas pre 47 minuta
(VIDEO) Italijan u stilu Kristijana Ronalda proslavio prolazak u četvrtfinale Vimbldona

(VIDEO) Italijan u stilu Kristijana Ronalda proslavio prolazak u četvrtfinale Vimbldona

Danas pre 2 sata
Vicešampioni sveta doputovali u Beograd, stigli na utakmicu Srbije i BiH

Vicešampioni sveta doputovali u Beograd, stigli na utakmicu Srbije i BiH

Insajder pre 37 minuta
Srebrni kadeti doputovali u Beograd

Srebrni kadeti doputovali u Beograd

RTV pre 32 minuta