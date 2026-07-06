Vanredno zasedanje Skupštine – predloženo 18 tačaka dnevnog reda

RTS pre 49 minuta
Vanredno zasedanje Skupštine – predloženo 18 tačaka dnevnog reda

Poslanici počinju raspravu, između ostalog, o finansiranju političkih aktivnosti, predlogu zakona o roditelju-negovatelju, kao i o tumačenju Zakona o elektronskim medijima, od čega zavisi izbor članova Saveta REM-a.

Osmo vanredno zasedanje Narodne skupštine počinje danas, a na predloženom dnevnom redu je 18 tačaka, među kojima su izmene i dopune Zakona o finansiranju političkih aktivnosti i Predlog zakona o roditelju-negovatelju. Na dnevnom redu je i Predlog autentičnog tumačenja odredbe člana 231a, stav 12. tačka 2, Zakona o vazdušnom saobraćaju, kao i Predlog autentičnog tumačenja odredbe člana 18 tačka 4, Zakona o elektronskim medijima. Pred poslanicima su i Predlog zakona
Otvori na rts.rs

Povezane vesti »

Sednica Skupštine, poslanici i o finansiranju političkih aktivnosti

Sednica Skupštine, poslanici i o finansiranju političkih aktivnosti

RTV pre 4 sati
Skupštinski odbor utvrdio da je 10 zakonskih predloga u skladu s Ustavom

Skupštinski odbor utvrdio da je 10 zakonskih predloga u skladu s Ustavom

Danas pre 10 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

IzboriREM

Politika, najnovije vesti »

Vučić sa potpredsednikom Saveta ministara Vlade Italije Mateom Salvinijem

Vučić sa potpredsednikom Saveta ministara Vlade Italije Mateom Salvinijem

RTV pre 19 minuta
Uskoro stižu pozivi za lekarske preglede za vojsku momcima rođenim ove godine Vojni rok se vraća u martu: Otkriveno i šta ih…

Uskoro stižu pozivi za lekarske preglede za vojsku momcima rođenim ove godine Vojni rok se vraća u martu: Otkriveno i šta ih čeka u kasarnama

Blic pre 24 minuta
Vanredno zasedanje Skupštine – predloženo 18 tačaka dnevnog reda

Vanredno zasedanje Skupštine – predloženo 18 tačaka dnevnog reda

RTS pre 49 minuta
Iran u žalosti, treći dan oproštaja od Alija Hamneija; Izrael nastavlja napade na jugu Libana

Iran u žalosti, treći dan oproštaja od Alija Hamneija; Izrael nastavlja napade na jugu Libana

RTS pre 49 minuta
Američki san je za amatere

Američki san je za amatere

Velike priče pre 1 sat