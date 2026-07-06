Vanredno zasedanje Skupštine – predloženo 18 tačaka dnevnog reda

Poslanici počinju raspravu, između ostalog, o finansiranju političkih aktivnosti, predlogu zakona o roditelju-negovatelju, kao i o tumačenju Zakona o elektronskim medijima, od čega zavisi izbor članova Saveta REM-a.

Osmo vanredno zasedanje Narodne skupštine počinje danas, a na predloženom dnevnom redu je 18 tačaka, među kojima su izmene i dopune Zakona o finansiranju političkih aktivnosti i Predlog zakona o roditelju-negovatelju. Na dnevnom redu je i Predlog autentičnog tumačenja odredbe člana 231a, stav 12. tačka 2, Zakona o vazdušnom saobraćaju, kao i Predlog autentičnog tumačenja odredbe člana 18 tačka 4, Zakona o elektronskim medijima. Pred poslanicima su i Predlog zakona