BLISKOISTOČNI SUKOB Iran u žalosti, treći dan oproštaja od Alija Hamneija; Izrael nastavlja napade na jugu Libana

TEHERAN,VAŠINGTON - Dok se u Iranu nastavljaju komemoracije povodom smrti ajatolaha Alija Hamneija, Izrael nastavlja operacije na jugu Libana i poručuje da je spreman da reaguje u slučaju kršenja primirja. U međuvremenu, Teheran i Doha obnavljaju pomorsku trgovinu, a Vašington priprema nove diplomatske razgovore sa izraelskim rukovodstvom.

U Teheranu je nastavljena višednevna sahrana i komemoracije ajatolaha Alija Hamneija, uz prisustvo brojnih domaćih i stranih delegacija. Istovremeno, američki mediji izveštavaju o sve izraženijim podelama u iranskom državnom vrhu između zagovornika pregovora sa SAD i tvrdolinijaša koji se protive bilo kakvim ustupcima. Iranski zvaničnici poručili su da period prekida vatre koriste za obnovu vojnih kapaciteta, dok je ministar spoljnih poslova Abas Arakči razgovarao