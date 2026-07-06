Derbi osmine finala Mundijala - Španija i Portugalija spremaju spektakl u Teksasu

RTV pre 1 sat  |  RTS
Derbi osmine finala Mundijala - Španija i Portugalija spremaju spektakl u Teksasu

BEOGRAD - Fudbaleri Španije sastaju se sa Portugalijom u četvrtfinalu Svetskog prvenstva. Utakmica počinje u 21.00.Sudar dva fudbalska giganta i suseda sa Pirinejskog poluostrva obeležiće osminu finala Mundijala.

Na jednoj strani je mlada i poletna Španija, koja je do sada demonstrirala dominantan fudbal, dok je na drugoj iskusna i pragmatična Portugalija, predvođena Kristijanom Ronaldom u verovatno poslednjem pokušaju da osvoji jedini trofej koji mu nedostaje. Ulog je ogroman - mesto među osam najboljih na svetu i duel sa pobednikom meča Sjedinjene Američke Države - Belgija. Put do Arlingtona Španija je u osminu finala ušla kao jedna od najubedljivijih ekipa na turniru.
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