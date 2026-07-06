Đoković sutra posle 16 časova za polufinale Vimbldona; Feri i Fric u četvrtfinalu

RTV pre 2 sata  |  Tanjug
Đoković sutra posle 16 časova za polufinale Vimbldona; Feri i Fric u četvrtfinalu

LONDON - Srpski teniser Novak Đoković igraće meč četvrtfinala Vimbldona protiv Kanađanina Feliksa Ože-Alijasima u utorak posle 16 časova, saopštili su danas organizatori turnira.

Kako je saopšteno, meč Srbina i Kanađanina biće drugi po redu na Centralnom terenu. Program od 14 i 30 otvaraju Džesika Pegula i Koko Gof, a posle njih, ne pre 16 časova, na teren će i sedmostruki šampion Vimbldona i Ože-Alijasim. Đoković će tek drugi put u karijeri, a prvi put na travi, igrati protiv Kanađanina, prethodno su igrali 2022. godine, kada je Srbin na rimskoj šljaci pobedio. Artur Feri i Tejlor Fric u četvrtfinalu Vimbldona Britanski teniser Artur Feri
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