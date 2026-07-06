Skupština Srbije završila rad za danas, nastavak zasedanja sutra u 10 časova

BEOGRAD - Poslanici Skupštine Srbije završili su rad za danas, a objedinjenu raspravu o 18 tačaka dnevnog reda vanrednog zasedanja nastaviće sutra.

Među tačkama dnevnog reda su Predlog zakona o roditelju negovatelju, izmene i dopune Zakona o finansiranju političkih aktivnosti. Poslanici vladajuće koalicije i opozicije imali su različite stavove po pitanju svih zakona, osim kada je reč o Predlogu zakona o roditelju negovatelju koji će, kako je najavljeno, podržati i poslaničke grupe opozicionih stranaka. Na dnevnom redu je i Predlog autentičnog tumačenja odredbe člana 231a, stav 12. tačka 2 Zakona o vazdušnom