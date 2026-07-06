UKRAJINSKA KRIZA: Još jedan masovan napad na Kijev – 16 mrtvih, 56 povređenih; Kremlj: Tampon-zona se planski širi

RTV pre 11 minuta  |  RTS, Tanjug
UKRAJINSKA KRIZA: Još jedan masovan napad na Kijev – 16 mrtvih, 56 povređenih; Kremlj: Tampon-zona se planski širi

KIJEV,MOSKVA - Rat u Ukrajini – 1594. dan. Broj poginulih u masovnom ruskom napadu na Kijev porastao je na 16, dok je 56 ljudi povređeno, saopštila je Državna služba za vanredne situacije Ukrajine.

Kako se navodi saopštenju, spasilački timovi pronašli su još jedno telo ispod ruševina stambene zgrade u Darničkom okrugu, čime je potvrđen novi bilans žrtava, prenosi Ukrinform. Operacije potrage i raščišćavanja terena i dalje su u toku, a vlasti upozoravaju da bi broj žrtava mogao dodatno da se menja kako se radovi nastavljaju. - Rjabkov: Rusija neće prekidati kontakte sa SAD o Ukrajini Rusija nema planove da prekine kontakte sa Sjedinjenim Američkim Državama u
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