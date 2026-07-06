Vanredno zasedanje Skupštine – objedinjena načelna rasprava o svih 18 tačaka dnevnog reda

BEOGRAD - Poslanici objedinjeno raspravljaju, između ostalog, o finansiranju političkih aktivnosti, predlogu zakona o roditelju-negovatelju, o municiji i oružju, kao i o tumačenju Zakona o elektronskim medijima, od čega zavisi izbor članova Saveta REM-a.

Na početku sednice Skupština je konstatovala ostavku narodne poslanice Jelene Jerinić. - Poslanici vlasti i opozicije različito ocenjuju predloge zakona na dnevnom redu Poslanici vladajuće koalicije i opozicije su tokom rasprave u Skupštini Srbije o 18 tačaka dnevnog reda izneli različite ocene predloženih zakonskih rešenja, pa su poslanici vlasti podržali predložene zakone, dok ih je opozicija kritikovala. Poslanik SNS i predlagač izmena i dopuna Zakona o