Veliki požar na jugu Francuske poremetio treću etapu Tur de Fransa

RTV pre 47 minuta  |  Tanjug
Veliki požar na jugu Francuske poremetio treću etapu Tur de Fransa

PERPINJAN - Veliki požar na jugu Francuske u departmanu Istočni Pirineji, koji je spalio više od 4,6 hiljada hektara zemljišta, poremetio je treću etapu biciklističke trke Tur de Frans, preneli su danas francuski mediji.

Prefekt Istočnih Pirineja Pjer Reno de la Mot potvrdio je da je požar primorao vlasti da narede promenu rute Tur de Fransa i da zabrane prisustvo gledalaca tokom trke, prenosi "Figaro". De la Mot je rekao na konferenciji za novinare da požar još uvek nije stavljen pod kontrolu i potvrdio da je do sada spaljeno 4.600 hektara zemljišta. Vatrogasci se bore sa požarima i u drugim delovima Francuske, naročito u Ariježu i Odu, kao i sa velikim šumskim požarom u
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