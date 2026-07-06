Vučić sa potpredsednikom Saveta ministara Vlade Italije Mateom Salvinijem

BEOGRAD - Predsednik Srbije Aleksandar Vučić sastaće se u Beogradu sa potpredsednikom Saveta ministara u Vladi Republike Italije i ministrom infrastrukture i saobraćaja Mateom Salvinijem.

Vučić i Salvini će se sastati u Klubu Tolstoj, u 19.00 časova, najavljeno je iz Predsedništva Srbije. Kako je ranije saopšteno iz italijanske vlade, ministar infrastrukture i saobraćaja Mateo Salvini boraviće u zvaničnoj poseti Beogradu 6. i 7. jula. Cilj posete je, kako je navedeno u saopštenju Vlade Italije, dalje jačanje saradnje između Italije i Srbije, sa posebnim fokusom na oblasti infrastrukture, saobraćaja i ekonomskog razvoja. Vučić i Salvini prethodno su