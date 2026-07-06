Sastanak Trampa i Zelenskog zakazan za samit NATO-a s naporima SAD da se okonča rat u Ukrajini

Američki predsednik Donald Tramp (Trump) sastaće se s ukrajinskim liderom Volodimirom Zelenskim na marginama ovogodišnjeg samita NATO-a u Ankari, najavila je Bela kuća u nedelju, dok Vašington nastoji da oživi zastalu diplomatiju za okončanje rata koji je pokrenula Rusija, istovremeno vršeći pritisak na Evropu da preuzme veću odgovornost za odbranu kontinenta. Najava je usledila dan pošto je Tramp odvojene razgovarao telefonom sa Zelenskim i ruskim predsednikom