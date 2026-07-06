CLS: Beograd se nalazi pred potpunom obustavom gradskog prevoza

Iz CLS-a su naveli da su došli u posed pisma koje je upućeno Sekretarijatu za javni prevoz i Kabinetu gradonačelnika, a u kojem prevoznici potvrđuju da im četiri meseca nije ništa plaćeno i da više ne postoje elementarne pretpostavke da nastave rad u Beogradu. „Situacija je alarmantna, pogotovo imajući u vidu da su i najveći dobavljači GSP-a takođe upozorili rukovodstvo grada i ovog preduzeća da više neće moći da servisiraju vozila, ukoliko im se njihovi prethodni