CLS: Beograd se nalazi pred potpunom obustavom gradskog prevoza

Serbian News Media pre 8 minuta
CLS: Beograd se nalazi pred potpunom obustavom gradskog prevoza
Iz CLS-a su naveli da su došli u posed pisma koje je upućeno Sekretarijatu za javni prevoz i Kabinetu gradonačelnika, a u kojem prevoznici potvrđuju da im četiri meseca nije ništa plaćeno i da više ne postoje elementarne pretpostavke da nastave rad u Beogradu. „Situacija je alarmantna, pogotovo imajući u vidu da su i najveći dobavljači GSP-a takođe upozorili rukovodstvo grada i ovog preduzeća da više neće moći da servisiraju vozila, ukoliko im se njihovi prethodni
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