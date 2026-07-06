Fon der Lajen: „Pomoć protivvazdušnoj odbrani Ukrajine jedna od tema na samitu NATO“

Serbian News Media pre 1 sat
Fon der Lajen: „Pomoć protivvazdušnoj odbrani Ukrajine jedna od tema na samitu NATO“

Predsednica Evropske komisije Ursula fon der Lajen izjavila je danas da će pomoć protivvazdušnoj odbrani Ukrajine biti jedna od tema na samitu NATO u Turskoj 7. i 8. jula. „Sinoć je ruski režim ponovo napao (ukrajinske) civile iz vazduha, sa više od 400 dronova i raketa usmerenih na glavni grad.

Ukrajini je hitno potrebna jača vazdušna odbrana. O tome ćemo razgovarati ove nedelje u Ankari na samitu NATO“, napisala je Fon der Lajen u objavi na društvenoj mreži Iks. Ona je dodala da je EU prošle nedelje poslala četiri od 90 milijardi kredita za Ukrajinu, za naprednu tehnologiju za dronove koja će ojačati odbranu od ruskih napada, i da će Ukrajina uskoro dobiti još novca iz kredita. Fon der Lajen je navela da EU radi na tome da u narednim danima postigne
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