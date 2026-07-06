Sindikat GSP nakon sastanka sa Vučićem: Obustavlja se javno privatno partnerstvo sa Strelom

Serbian News Media pre 12 minuta
Sindikat GSP nakon sastanka sa Vučićem: Obustavlja se javno privatno partnerstvo sa Strelom

Predsednik Sindikata Gradsko saobraćjanog preduzeće (GSP) „Centar“ Ivan Banković izjavio je da je na današnjem sastanku sa predsednikom Srbije Aleksandrom Vučićem odlučeno da će biti obustavljeno javno-privatno partnerstvo GSP-a sa Strelom iz Obrenovca.

Naveo je da će Ministarstvo privrede danas povući saglasnost, te će na taj način Grad Beograd izgubiti saglasnost za realizaciju tog javno-privatnog partnerstva. Sastanku su prisustvovali i ministarka privrede Adrijana Mesarović i savetnik gradonačelnika Beograda zadužen za javni prevoz Goran Medaković. „Očekujemo da će tender za 60 novih trolejbusa biti uspešno realizovan uz pomoć države. To je tender koji realizuje Grad, ali će država naći način da pomogne“,
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