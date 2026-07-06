Uhapšen M. Đ. u Šidu, pronađeno oko dva kilograma amfetamina

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Sremskoj Mitrovici uhapsili su M.

Đ. (19) zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga. Prilikom kontrole u naselju na području Šida, policija je u rancu osumnjičenog pronašla i oduzela oko dva kilograma i 44 grama praška za koji se sumnja da je amfetamin. Po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Sremskoj Mitrovici, M. Đ. je određeno zadržavanje do 48 časova, a u tom roku će, uz krivičnu prijavu, biti priveden tužilaštvu.