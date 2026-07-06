Auh, kakve reči Feliksa o Novaku: Kao dete nisam cenio…

Sport klub pre 4 sati  |  Autor: Saša Ozmo
Auh, kakve reči Feliksa o Novaku: Kao dete nisam cenio…

Najlepšu vrstu pohvale dobio je Novak Đoković od svog budućeg rivala Feliksa Ože-Alijasima uoči četvrtfinala Vimbldona. „Sad kada sam i sâm teniser, drugačije gledam na sve.

Mislim da kao dete to nisam dovoljno cenio, ali sada, kada sam igrač, shvatam koliki je (Novak) posao odradio tokom svih ovih godina. Ja nisam ni blizu toga“, kaže 25-godišnji Kanađanin i dodaje: „Samo kada pomisliš na sve što je uradio, zavrti ti se u glavi. Imam ogromno poštovanje prema njemu“. Zanimljivo, dosad su igrali samo jedan pravi meč, Đokovićeva pobeda u Rimu 2022. Kanađanin je pobedio u egzibiciji na Lejver kupu. „Moram da kažem i da je bio veoma
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