Bizarna povreda engleskog veziste na kraju utakmice

Sport klub pre 5 sati  |  Autor: Igor Jagličić
Bizarna povreda engleskog veziste na kraju utakmice

Loše vesti stigle su za Englesku nakon završetka utakmice sa Meksikom.

Džordan Henderson se povredio tokom proslave. Prvotimac Brentforda, sada 36-godišnjak, pokušavao je da se približi navijačima, preskočio je preko bilborda i nezgodno pao na levu ruku. Kada je postalo jasno da je stvar ozbiljna, igrači su ga opkolili. Ubrzo je stigla medicinska služba i on je iznet na nosilima. Još nema pouzdanih informacija o težini povrede, ali se sumnja da je zadobio prelom ruke. Selektor Engleske Tomas Tuhel je kasnije u izjavi novinarima rekao
Otvori na sportklub.rs

Povezane vesti »

Najbizarnija povreda u istoriji svetskih prvenstava: Henderson pao sa reklame, odneli ga na nosilima

Najbizarnija povreda u istoriji svetskih prvenstava: Henderson pao sa reklame, odneli ga na nosilima

Mondo pre 34 minuta
Raspored Mundijala (26.dan): Iberijski derbi u centru pažnje, domaćin priželjkuje istorijski podvig

Raspored Mundijala (26.dan): Iberijski derbi u centru pažnje, domaćin priželjkuje istorijski podvig

Danas pre 59 minuta
Engleska sa igračem manje do četvrtfinala Mundijala

Engleska sa igračem manje do četvrtfinala Mundijala

Danas pre 2 sata
Neverovatno - Englez se povredio prilikom proslave sa navijačima VIDEO

Neverovatno - Englez se povredio prilikom proslave sa navijačima VIDEO

B92 pre 3 sata
Džordan Henderson se povredio dok je slavio pobedu Engleske

Džordan Henderson se povredio dok je slavio pobedu Engleske

Danas pre 6 sati
Derbi osmine finala Mundijala - Španija i Portugalija spremaju spektakl u Teksasu

Derbi osmine finala Mundijala - Španija i Portugalija spremaju spektakl u Teksasu

RTV pre 5 sati
Džordan Pikford izjednačio rekord Pitera Šiltona

Džordan Pikford izjednačio rekord Pitera Šiltona

Sport klub pre 6 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

Meksiko

Sport, najnovije vesti »

Skandal na Mundijalu: Kakva je uloga Trampa u poništavanju crvenog kartona fudbaleru SAD

Skandal na Mundijalu: Kakva je uloga Trampa u poništavanju crvenog kartona fudbaleru SAD

BBC News pre 19 minuta
Zastave, pozivi na osvetu i ministar iz Srbije: Sahrana iranskog ajatolaha Alija Hamneija

Zastave, pozivi na osvetu i ministar iz Srbije: Sahrana iranskog ajatolaha Alija Hamneija

BBC News pre 14 minuta
Kragujevčanin STEVAN MIJOVIĆ proglašen najboljim trenerom sveta nakon što je doveo Srbiju do srebra u Istanbulu

Kragujevčanin STEVAN MIJOVIĆ proglašen najboljim trenerom sveta nakon što je doveo Srbiju do srebra u Istanbulu

InfoKG pre 34 minuta
Srbija je ovu Norvešku pobedila 2022: Od tada su dva tima otišla u suprotnim smerovima

Srbija je ovu Norvešku pobedila 2022: Od tada su dva tima otišla u suprotnim smerovima

RTS pre 19 minuta
Admiralbet je novi zvaničan betting partner FK Vojvodina: Dresove Stare dame krasiće novi, dobro poznati logo!

Admiralbet je novi zvaničan betting partner FK Vojvodina: Dresove Stare dame krasiće novi, dobro poznati logo!

Hot sport pre 34 minuta