Bizarna povreda engleskog veziste na kraju utakmice

Loše vesti stigle su za Englesku nakon završetka utakmice sa Meksikom.

Džordan Henderson se povredio tokom proslave. Prvotimac Brentforda, sada 36-godišnjak, pokušavao je da se približi navijačima, preskočio je preko bilborda i nezgodno pao na levu ruku. Kada je postalo jasno da je stvar ozbiljna, igrači su ga opkolili. Ubrzo je stigla medicinska služba i on je iznet na nosilima. Još nema pouzdanih informacija o težini povrede, ali se sumnja da je zadobio prelom ruke. Selektor Engleske Tomas Tuhel je kasnije u izjavi novinarima rekao