Kako da sâm srušiš Brazil? Lako je, samo se ugledaj na Đokovića!

Erling Holand spakovao je Brazilu dva gola, popeo se na prvo mesto liste strelaca Mundijala i lansirao Norvešku u istorijsko četvrtfinale.

Njegova dominacija podseća na nadmoć Novaka Đokovića, njegovog sportskog idola. Mat u dva udarca zadala je norveška mašina za golove petostrukim prvacima sveta i poslala ih kući već u osmini finala. Sa sedam pogodaka deli je tron Svetskog prvenstva sa Lionelom Mesijem i Kilijanom Mbapeom. Nema sumnje da 26-godišnjak trenutno važi za najboljeg golgetera na planeti, u društvu upravo iskusnog špica minhenskog Bajerna. Njegova prevlast nad defanzivcima u vazduhu i na