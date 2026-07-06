Kako da sâm srušiš Brazil? Lako je, samo se ugledaj na Đokovića!

Sport klub pre 59 minuta  |  Autor: Petar Oljača
Kako da sâm srušiš Brazil? Lako je, samo se ugledaj na Đokovića!

Erling Holand spakovao je Brazilu dva gola, popeo se na prvo mesto liste strelaca Mundijala i lansirao Norvešku u istorijsko četvrtfinale.

Njegova dominacija podseća na nadmoć Novaka Đokovića, njegovog sportskog idola. Mat u dva udarca zadala je norveška mašina za golove petostrukim prvacima sveta i poslala ih kući već u osmini finala. Sa sedam pogodaka deli je tron Svetskog prvenstva sa Lionelom Mesijem i Kilijanom Mbapeom. Nema sumnje da 26-godišnjak trenutno važi za najboljeg golgetera na planeti, u društvu upravo iskusnog špica minhenskog Bajerna. Njegova prevlast nad defanzivcima u vazduhu i na
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