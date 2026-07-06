Prvi put ikada: Četvrtfinale bez tri najtrofejnije reprezentacije

Sport klub pre 30 minuta  |  Autor: Petar Oljača
Prvi put ikada: Četvrtfinale bez tri najtrofejnije reprezentacije

Prvi put u istoriji četvrtfinale Svetskog prvenstva proći će bez tri najtrofejnije reprezentacije na Mundijalima - Brazila, Nemačke i Italije.

Eliminacijom Brazila u osmini finala Svetskog prvenstva 2026 protiv Norveške ispisana je nova stranica istorije Mundijala. Po prvi put otkako se igra Svetsko prvenstvo, među osam najboljih selekcija neće biti nijedne od tri reprezentacije sa najviše osvojenih titula – Brazila, Nemačke i Italije. Nemačka je prva završila takmičenje. Četvorostruki svetski šampion eliminisan je već u šesnaestini finala, posle poraza od Paragvaja na penale. Poslednju titulu Nemci su
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