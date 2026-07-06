(VIDEO) Italijan proslavio pobedu na Vimbldonu u stilu CR7

Sport klub pre 35 minuta  |  Autor: Stefan Davidović
(VIDEO) Italijan proslavio pobedu na Vimbldonu u stilu CR7

Drugu godinu zaredom Flavio Koboli igraće u četvrtfinalu Vimbldona.

Na putu ka najboljih osam eliminisao je Australijanca Aleksa De Minora sa 3:0 u setovima (7:5, 7:6, 6:3). Finalista ovogodišnjeg Rolan Garosa pobedu je proslavio u stilu Kristijana Ronalda, odradivši čuveno „Siuuu“. Videćemo da li će se i Portugalac radovati na sličan način, njegova selekcija u ponedeljak igra duel osmine finala na Svetskom prvenstvu protiv Španije. „Večeras je utakmica, nadam se da ću stići kući na vreme, ali prvo moram da pronađem kuću jer je
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