UEFA oštro o odluci FIFA: Pređena je crvena linija

Sputnik pre 1 sat
UEFA oštro o odluci FIFA: Pređena je crvena linija

Folarin Balogun, reprezentativac Sjedinjenih Američkih Država, dobio je direktan crveni karton u meču protiv Bosne i Hercegovine, ali će uprkos tome biti na raspolaganju timu za meč osmine finala protiv Belgije.

Do toga je došlo tako što je FIFA preinačila suspenziju iz automatske u uslovnu, a prema pojedinim navodima novinara Bena Džejkobsa, na to je direktno uticala Bela kuća koja kontaktirala FIFA. Zbog cele situacije oglasila se i UEFA. „Jučerašnja odluka o suspenziji na probni period od godinu dana sprovođenja automatske suspenzije od jedne utakmice nakon crvenog kartona izdatog igraču Folarinu Balogunu prešla je crvenu liniju“, stoji na početku saopštenja UEFA. Iz
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