Vozio sa 2,7 promila alkohola, sleteo sa puta i udario u drvo

Stav.life pre 2 sata  |  STAV
Vozio sa 2,7 promila alkohola, sleteo sa puta i udario u drvo

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Nišu, u kontroli tokom vikenda, isključili su iz saobraćaja 40 vozača koji su upravljali vozilom pod dejstvom alkohola i dvojicu pod dejstvom psihoaktivnih supstanci.

Saobraćajna policija u Niškoj Banji zaustavila je vozača „pežoa“ (35) koji je vozio sa 2,52 promila alkohola u organizmu, dok je u Nišu dvadesetdevetogodišnji vozač „pežoa“, vozeći sa 2,70 promila alkohola, sleteo sa puta i udario u drvo, a u ovoj saobraćajnoj nezgodi nije bilo povređenih. Protiv ove dvojice vozača će, zbog nasilničke vožnje, biti podnete prekršajne prijave. U Nišu i okolini iz saobraćaja su isključeni vozači „opela“ (25) i „folksvagena“ (58) koji
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