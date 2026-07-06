Arina izašla posle Novaka i izgubila, Sabalenka iznenadila izjavom: “Hoću potpuno da se napijem…”

Prva teniserka sveta Arina Sabalenka završila je učešće na ovogodišnjem Vimbldonu već u osmini finala, pošto je od nje bila bolja Japanka Naomi Osaka rezultatom 2:0 (6:2, 7:6).

Meč je trajao sat i 29 minuta. Sabalenka je u London stigla kao glavni favorit za osvajanje titule i do osmine finala nije izgubila nijedan set. Ipak, Osaka je odigrala sjajan meč i savladala Beloruskinju, ostvarivši tako prvu pobedu nad njom još od njihovog duela na Australijan openu 2018. godine. - Ovo pitanje, ljudi… Gledajmo WTA listu, na njoj sam broj jedan. Juče sam bila, danas nisam bila po nivou igre. Ne gledam listu. Hoću potpuno da se napijem, da