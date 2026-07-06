Dačić: U Srbiji u aktivnom posedu 508.999 komada registrovanog oružja

Telegraf pre 2 sata  |  Telegraf.rs/Tanjug
Dačić: U Srbiji u aktivnom posedu 508.999 komada registrovanog oružja

Potpredsednik Vlade i ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić izjavio je danas da u Srbiji 274.890 fizičkih lica i 1.826 pravnih lica aktivno poseduje oko 508.999 komada oružja.

Dačić je na sednici Skupštine Srbije, obrazlažući Predlog zakona o oružju i municiji, rekao da kolekcionara oružja trenutno ima 1.448. - U danima kada su se desila tragična ubistva 2023. godine, ukupan broj registrovanog oružja na dan ubistva je iznosio 766.665. Danas je taj broj, kao što sam rekao, 508.999. To je manje za više od 250.000. Kao što znate, posle akcije mogućnosti vraćanja oružja, vraćeno je 127.787 komada registrovanog oružja, 32.923 komada
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