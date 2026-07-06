Dačić Urkizu pokazao repliku legendarne lopte kojom se igralo na prvom Svetskom prvenstvu u Urugvaju 1930.
Telegraf pre 9 minuta | Telegraf.rs
Potpredsednik Vlade i ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić sastao se večeras sa generalnim sekretarom Interpola Valdesijem Urkizom koji boravi u zvaničnoj poseti Srbiji.
On je tim povodom organizovao i svečanu večeru, a nakon toga je Urkizu pokazao repliku legendarne lopte kojom se igralo na prvom Svetskom prvenstvu u Urugvaju 1930. godine. "A za kraj večeri, jedan raritet. Iskoristio sam priliku da svom uvaženom gostu pokažem nešto zaista ekskluzivno – repliku legendarne lopte kojom se igralo na prvom Svetskom prvenstvu u Urugvaju 1930. godine, koju sam dobio na poklon u Montevideu, gde je naša država, tadašnja Jugoslavija