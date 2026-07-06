Fudbal je poseban, ovo se ne viđa: Norvežani pozvali Brazilce da veslaju zajedno, oni se odazvali!

I posle se neko pita zašto je fudbal najvažnija sporedna stvar na svetu...

Scena koja će se prepričavati i sport koji ujedinjuje ljude! Fudbalska reprezentacija Norveške je savladala Brazil u osmini finala Svetskog prvenstva (2:1) i na taj način se plasirala u osam najboljih, gde čeka boljeg iz duela Meksiko - Engleska. Erling Haland je ponovo bio neverovatan. Postigao je prvi gol u 78. minutu, da bi u poslednjim trenucima regularnog dela uspeo da ponovo nadmudri Alisona, te duplira prednost svoje reprezentacije. Ublažio je poraz Nejmar