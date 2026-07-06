Iz ove države dolazi najviše milijardera: Objavljena lista, iznenadiće vas ko drži svetsko bogatstvo!

Najnoviji izveštaj „Hurun Global Rich List” za 2026. godinu ponovo ukazuje na neprikosnovenu ekonomsku dominaciju Kine i Sjedinjenih Američkih Država, koje ubedljivo vode po broju svetskih milijardera.

Na samom vrhu ove liste našla se Kina, koja trenutno broji čak 1.110 pojedinaca sa bogatstvom većim od milijardu dolara. Sjedinjene Američke Države su na stabilnoj drugoj poziciji sa tačno 1.000 milijardera, dok treće mesto pripada Indiji. Ova zemlja, sa svojih 308 milijardera, nastavlja da potvrđuje svoj ubrzan i snažan privredni rast. Kada je reč o evropskom kontinentu, najveća koncentracija ekstremno bogatih ljudi zabeležena je u Nemačkoj, koja ima 171