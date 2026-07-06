Izabrao Tursku pre svoje zemlje i pošao putem svoje sestre, Srbija mu sada lupila težak šamar

Telegraf pre 1 sat  |  Telegraf.rs
Izabrao Tursku pre svoje zemlje i pošao putem svoje sestre, Srbija mu sada lupila težak šamar

I Aleksija igra za Tursku

Kadetska košarkaška reprezentacija Srbije obradovala nas je sve osvajanjem srebrne medalje na Svetskom prvenstvu, a dan kasnije nova generacija sjajnih momaka došla je da bodri A tim u borbi za Svetsko prvenstvo, u okršaju protiv Bosne i Hercegovine. Naši košarkaši poraženi su od SAD u finalu, ali su junački u polufinalu prethodno pobedili Tursku usred Istanbula i tako obezbedili drugo mesto. U tom susretu, osim našeg Nikole Kusturice, opet je briljirao i Darijuš
Otvori na telegraf.rs

Povezane vesti »

Vicešampioni sveta stigli u Beograd

Vicešampioni sveta stigli u Beograd

RTS pre 1 sat
Vicešampioni sveta doputovali u Beograd, stigli na utakmicu Srbije i BiH

Vicešampioni sveta doputovali u Beograd, stigli na utakmicu Srbije i BiH

Insajder pre 2 sata
Srebrni kadeti doputovali u Beograd

Srebrni kadeti doputovali u Beograd

RTV pre 2 sata
„Bravo klinci“: Sale Đorđević oduševljen orlićima, podelio zanimljivu činjenicu o Amerikancima!

„Bravo klinci“: Sale Đorđević oduševljen orlićima, podelio zanimljivu činjenicu o Amerikancima!

Hot sport pre 3 sata
Naši šampioni su se vratili kući - na aerodromu je sve prštalo od emocija! Pogledajte ove dirljive scene - svaki Srbin će biti…

Naši šampioni su se vratili kući - na aerodromu je sve prštalo od emocija! Pogledajte ove dirljive scene - svaki Srbin će biti ponosan kada vidi ovo!

Kurir pre 2 sata
Najbolji trener Svetskog prvenstva: Igraćemo ponovo protiv Amera!

Najbolji trener Svetskog prvenstva: Igraćemo ponovo protiv Amera!

Sport klub pre 2 sata
VIDEO "Ti si naše zlato": Najslađi trenuci sa dočeka "orlića" i transparent koji je oduševio sve

VIDEO "Ti si naše zlato": Najslađi trenuci sa dočeka "orlića" i transparent koji je oduševio sve

Nova pre 3 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

KošarkaOdbojkaSvetsko prvenstvoBosnaHercegovinaBosna i HercegovinaTurskaIstanbul

Sport, najnovije vesti »

Srbija rutinski slavila protiv Bosne: Jokić kapitenski sa tripl-dablom predvodio „orlove“

Srbija rutinski slavila protiv Bosne: Jokić kapitenski sa tripl-dablom predvodio „orlove“

Danas pre 24 minuta
Hrvati se žalili zbog meča sa Portugalijom: „Smatramo da je to zloupotreba tehnologije…“

Hrvati se žalili zbog meča sa Portugalijom: „Smatramo da je to zloupotreba tehnologije…“

Danas pre 39 minuta
Donald Tramp potvrdio da je zatražio od Infantina da preispita odluku o crvenom kartonu, a čelnik FIFA se oglasio saopštenjem…

Donald Tramp potvrdio da je zatražio od Infantina da preispita odluku o crvenom kartonu, a čelnik FIFA se oglasio saopštenjem

Danas pre 2 sata
(VIDEO) Tuča na utakmici Partizan – Nefči

(VIDEO) Tuča na utakmici Partizan – Nefči

Danas pre 2 sata
(VIDEO) Italijan u stilu Kristijana Ronalda proslavio prolazak u četvrtfinale Vimbldona

(VIDEO) Italijan u stilu Kristijana Ronalda proslavio prolazak u četvrtfinale Vimbldona

Danas pre 3 sata