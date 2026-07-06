Izabrao Tursku pre svoje zemlje i pošao putem svoje sestre, Srbija mu sada lupila težak šamar

I Aleksija igra za Tursku

Kadetska košarkaška reprezentacija Srbije obradovala nas je sve osvajanjem srebrne medalje na Svetskom prvenstvu, a dan kasnije nova generacija sjajnih momaka došla je da bodri A tim u borbi za Svetsko prvenstvo, u okršaju protiv Bosne i Hercegovine. Naši košarkaši poraženi su od SAD u finalu, ali su junački u polufinalu prethodno pobedili Tursku usred Istanbula i tako obezbedili drugo mesto. U tom susretu, osim našeg Nikole Kusturice, opet je briljirao i Darijuš